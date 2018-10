La sfiducia dei cittadini nell'Ue "è colpa di un'Europa che si è trasformata. Non è più l'Europa assieme, ma sono i Paesi europei che si giocano il potere. È un'altra cosa". Così Romano Prodi a Quarta Repubblica analizza l'involuzione del sistema Unione Europea nel quale aveva tanto creduto. "L'Europa - dice il Professore - era una struttura sovranazionale seria, con la Commissione che rappresentava tutta l'Europa. Poi si è passato a un'Europa sfrangiata fra gli interessi di diversi Paesi. Il potere è passato dalla Commissione al Consiglio, e il Consiglio rappresenta le nazioni. Allora, quando le nazioni sono una contro l'altra, chi vince? La più grossa, e allora abbiamo avuto anni di dominio della politica economica della Germania, che ho più volte criticato". Ma la ricetta per Prodi non cambia: "Abbiamo bisogno di più Europa, non di meno Europa".