Processo Open Arms, Anm in difesa dei procuratori di Palermo: accuse gravi, pressione su giudici

"Salvini ha tutta la mia solidarietà. Piena. Sono convinto che alla fine la giustizia trionferà, vedrete che avrò ragione". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo questa mattina alla festa di Fdi Ferrara a Lido degli Estensi. "Ieri - ha osservato - è accaduta una cosa che bisogna guardare sotto una luce corretta: la pubblica accusa ha fatto una richiesta che non mi trova d'accordo e non credo non si possa dire perché da che è mondo è mondo gli esponenti politici commentano le richieste dei pm. Si tratta di una richiesta di parte perché non sono i giudici ad averla fatta. La premier Meloni attacca i pm, i magistrati, non i giudici e non è una questione di lana caprima, sono la pubblica accusa e questo fa venire in mente che c'è una discussione aperta sulla separazione delle carriere. Se la stampa li qualifica come giudici, sembra lesa maestà". "Io confido nella giustizia, ho sempre avuto fiducia piena nella giustizia. Invece penso che la pubblica accusa in Italia in processi come questo non dico confonde ma fa prevalare una tesi che noi avvocati conosciamo benissimo: vuole affidare ai pm un compito di interpretazione estensiva delle norme. Non tocca a loro correggere le norme, anche se sono sbagliate devono applicarle", ha concluso.