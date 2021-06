Primarie Torino, Lo Russo: "Non è un punto di arrivo, ma di partenza"

Ansa

"Questo non è un punto di arrivo ma di partenza, ora tutti uniti per portare a casa il vero obiettivo: la vittoria del centrosinistra a Torino". Così il neo candidato sindaco del centrosinistra torinese Stefano Lo Russo, dopo il risultato delle primarie che lo hanno visto vincitore con il 37% dei consensi. "Questa vittoria - aggiunge sui social - mi riempie di orgoglio e la devo a tutti coloro che in questi mesi sono stati al mio fianco sostenendomi".