Primarie centrosinistra a Torino, seggi riaperti: si vota fino alle 20

Ansa

Seggi riaperti, dalle 8, a Torino per le primarie del centrosinistra. Si vota per scegliere il candidato sindaco. In lizza: Stefano Lo Russo, Enzo Lavolta, Francesco Tresso e Igor Boni. Le votazioni sono iniziate sabato e sarà possibile esprimere la propria preferenza fino alle alle 20 in 40 seggi fisici, curati da 400 volontari, e per la prima volta anche online.