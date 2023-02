Presidenzialismo, Casellati: "Se alzano muri, riforma con chi ci sta"

Per la riforma del presidenzialismo il ministro per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati ha affermato: "Se alzeranno muri dovremo andare con chi ci sta".

A un evento elettorale di Forza Italia a Milano, ha spiegato: "Mi sono data un tempo di riflessione per riunire osservazioni, parlare con Meloni e con la maggioranza e vedere se c'è la possibilità di un punto di caduta per fare la riforma con tutti. Abbiamo agito in maniera non pregiudiziale senza alzare muri. L'idea non è farla a colpi di maggioranza, ma non vogliamo nemmeno si faccia a colpi di minoranza, sarebbe un deficit democratico".