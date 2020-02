Prescrizione, Matteo Renzi: "Il lodo Conte è incostituzionale"

Matteo Renzi non molla sulla prescrizione: "Il lodo Conte è incostituzionale come spiegano gli esperti, e noi saremo conseguenti con l'impegno a non votare questa norma". "Non si possono prendere in giro i cittadini e trasformarli in imputati a vita", ha aggiunto, nella convinzione però che alla fine "tornerà il buon senso". Renzi poi avverte: la mozione di sfiducia a Bonafede non è una opzione scartata da Iv.