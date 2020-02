Prescrizione, Italia Viva pensa alla sfiducia al ministro Bonafede: governo a rischio

Il tema della prescrizione continua ad agitare le acque all'interno della maggioranza . Fonti di Italia Viva avrebbero avanzato l'ipotesi di una mozione di sfiducia contro il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. "Per giorni hanno detto che Iv avrebbe mollato e che mi sarei venduto per due poltrone . Fake news, non si molla. Se davvero presenteranno decreto o emendamento su prescrizione noi voteremo contro ", ha detto il leader Matteo Renzi .

"Si tengano le loro poltrone, noi ci teniamo i nostri valori. Sui diritti dei cittadini non si fanno pasticci da azzeccagarbugli. A testa alta", ha proseguito l'ex premier.

"Dopo che per tre giorni gli spin del Pd avevano spiegato che Renzi era nell'angolo, oggi emerge la verità: quel che resta della maggioranza non ha ancora deciso che cosa fare sul Lodo Annibali. E Italia Viva non indietreggia. Pertanto, se ci sarà la richiesta di un voto di fiducia sul governo, Italia Viva rilancerà sulla mozione di sfiducia a Bonafede", si apprende fonti di Italia Viva.

La mozione verrà presentata al Senato, dove Renzi è convinto di portare tutti i voti di Iv, quelli delle opposizioni e qualcuno anche del Pd. A quel punto il ministro Bonafede sarebbe costretto a dimettersi. "Noi non molliamo nemmeno di un centimetro. Dicono che io mi fermo per aspettare le nomine. Si vede che non mi conoscono", ha affermato ancora Renzi.

Boccia: "Iv non si approfitti della pazienza del Pd" "Nessuno abusi del senso di responsabilità e della pazienza del Partito democratico", ha dichiarato da parte sua il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, parlando della posizione di Italia Viva sulla prescrizione e degli scontri continui di Iv con il M5s. "Nicola Zingaretti - ha aggiunto - con grande senso dello Stato ha trasformato il Pd nel partito che si è messo sulle spalle le responsabilità maggiori per ricucire il Paese nei numerosi strappi, anche sociali, alimentati in questi anni dalla Lega e dai nazionalisti".

Bellanova: "Il governo rischia se insiste sulla prescrizione" Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro Teresa Bellanova: "Se il governo insiste sulla prescrizione così com'è, rischia. La mediazione di Conte non basta". E su Italia Viva: "Nasce per volare alto senza perdere il contatto con la realtà. Si sta litigando troppo, pensando alle bandierine. Dobbiamo recuperare un approccio pragmatico. Noi non vogliamo barattare poltrone con i diritti dei cittadini".