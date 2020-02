Prescrizione, Luciano Nobili: "Non vogliamo far cadere il governo, ma la legge Bonafede non deve restare in vigore"

Sono ore calde tra le file di Italia Viva. Il tema della prescrizione continua ad agitare le acque all'interno della maggioranza. Il movimento politico di Matteo Renzi avrebbe addirittura avanzato l'ipotesi di una mozione di sfiducia contro il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

L'intenzione, però, al momento è quella di non voler ancora dare il colpo di grazia al Conte bis, come ha spiegato a "Stasera Italia" il deputato Luciano Nobili: "Italia Viva vuole rinviare questa follia della prescrizione - ha spiegato - ma in questo momento c'è la possibilità il famoso 'Lodo Conte' nel Milleproroghe".

Nobili spiega che il governo non rischia di cadere, almeno per ora: "Noi abbiamo fatto nascere questo governo, anche appoggiandolo in momenti in cui non eravamo d'accordo - ha continuato -. Abbiamo proposto di prenderci del tempo per riformare il processo penale. Confidiamo che Bonafede e il governo ci diano ascolto, ma al momento noi non vogliamo far cadere il governo e allo stesso tempo non possiamo permettere che la legge Bonafede resti in vigore".