Prescrizione, Italia Viva vota contro con le opposizioni ma l'emendamento non passa in Commissione

In precedenza sul tema della prescrizione era tornato anche il Guardasigilli, che aveva detto di non avere "commenti da fare sulle minacce". E aveva spiegato che "molestare quotidianamente i cittadini italiani con minacce e toni di un certo tipo è sbagliato. Rispetto chi lo fa, ma dico che non troverà mai in me una sponda". E su un'eventuale mozione di sfiducia da parte di Italia viva, Bonafede ha chiarito che "ciascuno è libero di fare quello che vuole, compreso di decidere se stare in maggioranza o all'opposizione. Da parte mia sto lavorando alla riforma del processo penale, perché è quello che interessa ai cittadini. Questa settimana dovrebbe andare in Cdm".