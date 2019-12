Prescrizione, il Pd propone sospensione fino a 3 anni e mezzo

Una sospensione dei tempi della prescrizione di due anni per l'appello e di un anno dopo la Cassazione, ai quali si possono aggiungere altri sei mesi se c'è il rinnovo dell'istruzione dibattimentale, per un totale di 3 anni e sei mesi: lo prevede la proposta di legge presentata dal Partito democratico alla Camera ed al Senato. Zingaretti: "Guardiamo agli interessi del Paese, nostra proposta al servizio di cittadini e imprese".

"Conte e Bonafede facciano sintesi" "Ci aspettiamo che il presidente Conte ed il ministro Bonafede raggiungano la sintesi che non si è raggiunta finora. Questa proposta di legge non vorremmo utilizzarla; auspichiamo che il governo tenga conto delle esigente manifestate da tre quarti della maggioranza, dall'avvocatura e dalla magistratura, evitando che la Giustizia rimanga un terreno di scontro politico" sostiene Walter Verini responsabile giustizia del Pd. "Nessuno di noi - sostiene Franco Mirabelli (Pd) - si vuole sottrarre alla discussione sulla riforma del processo penale. E' un impegno di tutta la maggioranza. Vogliamo velocizzare i processi ma i processi non possono essere infiniti. La ragionevole durata è un principio costituzionale".

Zingaretti: proposta Pd a servizio cittadini e imprese "Il Partito democratico è per una giustizia al servizio dei cittadini, per tempi certi nei processi nei quali i colpevoli vengano condannati, agli innocenti venga riconosciuta l'innocenza e nei quali le imprese, che hanno contenziosi, possano contare su esiti rapidi. E' questo il senso della nostra iniziativa che guarda agli interessi del Paese, al rispetto della certezza del diritto e della legalità". Ha affermato il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Costa: "Faccia tosta del Pd, rilancia proposta di FI" "Quelli del Pd hanno davvero una gran bella faccia tosta. Prima respingono più volte la nostra proposta provocando l'entrata in vigore dello stop alla prescrizione targato Bonafede, poi presentano un testo con gli stessi contenuti della proposta appena bocciata". Lo afferma Enrico Costa, responsabile giustizia di Forza Italia. "L'unica differenza sta in sei mesi di sospensione in più dopo il primo grado e sei mesi in meno dopo l'appello. Noi comunque andiamo avanti in modo lineare. Se l'8 gennaio venisse presentato un emendamento alla proposta di Forza Italia, contenente questo testo del Pd, lo voteremmo in un minuto. Noi infatti siamo aperti a qualunque idea - da chiunque provenga - finalizzata a reintrodurre l'istituto della prescrizione dopo il primo grado, scongiurando un "processo infinito". Siamo tuttavia convinti che il Partito Democratico, come sempre, predichi bene, ma razzoli male. Pur di salvare il governo, sarebbero capaci di votare contro la loro stessa proposta 10 giorni dopo averla presentata. Li sfidiamo a smentirci", conclude Costa.