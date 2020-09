Prende il 100% dei voti, plebiscito per il sindaco di Arcinazzo (Roma)

"Sarò il sindaco di tutti". Quante volte un sindaco neoeletto ha pronunciato questa frase per ringraziare i suoi sostenitori? Questa volta, però, non è un modo di dire. Luca Marocchi, infatti, è stato eletto sindaco nel Comune di Arcinazzo Romano - borgo di mille abitanti a un'ora di macchina dalla Capitale - con i voti di tutti i 669 cittadini che sono andati a votare. Un vero primato, agevolato in verità dalla mancanza di una lista alternativa. Da registrare però anche la mancanza di schede bianche.

Gradimento altissimo - Per una volta l'espressione "maggioranza bulgara" è riduttiva. Nel caso del sindaco Luca Marocchi, 35 anni, sarebbe più corretto parlare di plebiscito, visto che la sua lista "Arcinazzo Futura" ha ottenuto il 100% dei voti: tutti i 669 cittadini - sui 1141 aventi diritto - che sono andati alle urne domenica e lunedì scorso lo hanno scelto come primo cittadino.

Opposizione non pervenuta - Un'affermazione da record, facilitata anche dalla mancanza di un'opposizione. La sua, infatti, è stata l'unica lista a presentarsi alle comunali, tant'è che delle 10 poltrone in Consiglio comunale, le 3 che spettano all'opposizione resteranno vuote. È anche vero però che nessun votante - pur senza alternative - ha espresso un dissenso nei suoi confronti lasciando la scheda bianca. Di sicuro in questi 5 anni Marocchi avrà carta bianca e non sarà condizionato da avversari combattivi.