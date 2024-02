Ponte sullo Stretto, l'ad: possibile avviare i lavori in estate

Progetto a disposizione di tutti

"Operiamo nella massima trasparenza", prosegue Ciucci parlando a margine della Scuola di formazione politica della Lega, in corso a Roma. "Una volta aperti i cantieri abbiamo la copertura finanziaria per completare i lavori", prosegue Ciucci che aggiunge: "Tutta la documentazione diventa pubblica con la trasmissione a tutti i ministeri e alle amministrazioni competenti per la valutazione in conferenza dei servizi. Tutto il progetto sarà completamente trasparente e a disposizione di tutti". Infine, conclude l'ad della società stretto di Messina, "Il nostro obiettivo è arrivare entro giugno all'ok del Cipes e così da avviare i primi lavori sul territorio in estate".