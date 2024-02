Ponte sullo Stretto, Salvini: "Dopo 50 anni diamo lavoro a Sicilia e Calabria"

Col Ponte sullo Stretto di Messina, "dopo 50 anni diamo lavoro alla Sicilia e alla Calabria".

Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando su Rete 4 del via libera al progetto definitivo per l'infrastruttura. "La società è nata nel dicembre 1971, io non ero ancora nato. Oggi stiamo investendo in infrastrutture, 30 miliardi di euro in Calabria 30 miliardi in Sicilia. Dopo 50 anni di chiacchiere riusciamo a dare lavoro nelle due Regioni".