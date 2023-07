Pnrr, Meloni: "Grande risultato per l'Italia, sono molto soddisfatta"

Secondo il presidente del Consiglio, si tratta "di un grande risultato che consentirà all'Italia di ricevere i 35 miliardi di euro previsti per il 2023". Il premier ha poi aggiunto: "Questo è il frutto dell'intenso lavoro portato avanti in questi mesi e dalla forte sinergia tra l'esecutivo la Commissione Ue".

L'applauso della von der Leyen: "Avanti tutta" - "Continueremo a essere al fianco dell'Italia in ogni passo necessario per assicurare che il Piano sia un successo italiano ed europea: avanti tutta". E' questo il commento della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo il via libera dato dall'esecutivo europeo alla terza tranche del Pnrr e alle modifiche richiesta da Roma per la quarta tranche. "L'Italia ha mostrato molti progressi nel portare avanti riforme cruciali e gli investimenti previsti dal suo Pnrr", ha aggiunto la presidente.

Fitto: bene approvazione Ue terza rata "Accogliamo con grande soddisfazione le decisioni prese oggi dalla Commissione europea ed esprimiamo anche grande apprezzamento per le parole della Presidente von der Leyen. La valutazione positiva della Commissione sulla terza richiesta di pagamento e la contemporanea proposta relativa alle modifiche di alcune misure della quarta rata, una volta approvata dagli Stati membri, consentiranno all'Italia di ricevere entro quest'anno il totale di 35 miliardi di euro previsti dal Pnrr". Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. "Le decisioni prese oggi sono il risultato di un lungo confronto costruttivo tra il governo italiano e la Commissione europea, e il frutto di un eccezionale lavoro svolto dai nostri uffici e da tutte le amministrazioni coinvolte. Continueremo la stretta cooperazione con la Commissione europea sulle modifiche della restante parte del Piano, incluso il nuovo capitolo REPowerEU".