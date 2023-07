Pnrr, le modifiche del governo: escono misure per 15,9 miliardi | Ue: "Bene l'accordo nella cabina di regia"

Governo assicura finanziamento progetti stralciati

"Per taluni interventi sono emerse criticità rilevanti che non consentono la conferma del finanziamento a valere sul Piano. In tale contesto il Governo attiva le misure necessarie per riprogrammare le risorse a favore di interventi coerenti e realizzabili nei tempi previsti e, contemporaneamente, assicura il completo finanziamento degli interventi stralciati dal PNRR". Lo si legge in una sintesi del piano di modifica del Pnrr diffusa dal ministero degli Affari Europei alla fine della Cabina di Regia.