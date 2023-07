Pnrr, Mattarella: "Mettersi tutti alla stanga, è decisivo per il Paese" | Sul clima: "Discussioni sorprendenti, siamo in ritardo"

Sul Pnrr (ecco cosa prevede la terza rata), il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato "tutti a mettersi alla stanga, per usare un'altra volta espressione degasperiana".

Per il Capo dello Stato "dobbiamo avvertirne tutti il carattere decisivo per l'Italia e non esserne estranei, per arrecare apporti costruttivi". "Un eventuale insuccesso o risultato parziale" del Pnrr, ha quindi chiarito, "non sarebbe una sconfitta del governo ma dell'Italia: così sarebbe visto fuori dai confini e così sarebbe nella realtà".