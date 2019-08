Pietro Grasso: "Le opposizioni non votino la sfiducia a Conte" | Ecco i numeri che spaventano Salvini

"Chiedo ai senatori dell'opposizione di non votare la mozione di sfiducia presentata da Salvini". Con queste parole Pietro Grasso, senatore di Leu, prospetta nuovi scenari per il voto su Conte lunedì al Senato. Grasso ha infatti dichiarato di non voler "ballare sulla musica suonata da Salvini", invitando Pd, gruppo misto e Leu a non fare il gioco della Lega. "So bene che quest'esperienza di governo è, per fortuna, giunta al termine. Nonostante ciò non vedo perché tutti noi senatori dell'opposizione dovremmo trasformarci nei 'volenterosi carnefici' al servizio di Salvini".