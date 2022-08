Pierpaolo Sileri, dal Parlamento al ritorno in corsia

Dai corridoi del Parlamento al ritorno in corsia:

Pierpaolo Sileri

"Controcorrente"

, sottosegretario alla Salute del governo uscente ha deciso di tornare a fare il chirurgo, come spiegato a: "Non si interrompe l'amore per la politica - ha spiegato Sileri - si interromperà invece il fare politica attivamente. Dopo quattro anni tornerò alla chirurgia".

Leggi Anche Le elezioni viste dai social, la classifica dei politici con più like

Sileri commenta così la scelta di quei volti della medicina che, dopo aver ricevuto visibilità a causa della pandemia, decidono oggi di

candidarsi

: "Quest'anno c'è una corsa ancora più rumorosa del solito a causa della riduzione del numero dei parlamentari - ha aggiunto - ma io vedo come positiva la candidatura di medici, scienziati e ricercatori, indipendentemente dal loro pensiero politico. I virologi? Hanno ottenuto una certa popolarità, certo, ma credo potranno dare un valore aggiunto".