Le elezioni viste dai social, la classifica dei politici con più like

Nell'era dei social network, il consenso si misura anche grazie ai

like e ai follower

. In vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre, i leader dei principali schieramenti si stanno sfidando anche sulle varie piattaforme in circolazione e incrementare il proprio bacino elettorale.

"Controcorrente" ha provato a stilare una particolare classifica del consenso social dei principali politici italiani, grazie all'aiuto di Tiberio Brunetti, amministratore di

"Spin Factor"

Mario Draghi

Giorgia Meloni

Giuseppe

Conte

Silvio Berlusconi

. La sorpresa è che a essere in testa in questa speciale graduatoria è: "Nonostante il presidente del consiglio uscente non abbia canali ufficiali - dice Brunetti - resiste al primo posto, seguito a ruota da. Dietro di loro c'èche ha invertito il trend negativo delle scorse settimane. Chi è cresciuto negli ultimi tempi è, attualmente al quarto posto. La sua idea di pubblicare sui suoi profili una pillola del suo programma elettorale sta funzionando, riadattando il modello televisivo ai social".

Non tutti però sono in crescita. "Tra chi scende - prosegue Brunetti - c'è

Di Maio

Enrico Letta

Salvini

, in contrapposizione con l'ascesa di Conte. Anchesta iniziando a perdere un po' di consenso, mentre dopo settimane di discesa sta risalendo, trascinato anche dalle previsioni che vogliono il centrodestra favorito".