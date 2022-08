Elezioni, Letta: "Indecente il video dello stupro postato dalla Meloni" | Salvini: "Confronti in tv per tutti, non solo per Fdi" 

Il 25 settembre si vota, intanto, i partiti politici proseguono la campagna elettorale.

Salvini commenta piccato la possibilità che Giorgia Meloni partecipi a un confronto televisivo in rappresentanza del centrodestra: "A me piacerebbe che tutti potessero confrontarsi con tutti, a me piacerebbe confrontarmi con Enrico Letta ". L'ex vicepremier auspica che "sulle reti televisive tutti abbiano il modo di confrontarsi con tutti. Non faccio l'organizzatore di dibattiti in tv, ma gli italiani hanno diritto di capire". Il segretario dem chiede un intervento per mettere un tetto al prezzo dell'energia in Italia e poi attacca la leader di FdI: "Indecente il video postato sullo stupro , ci vuole dignità".