Piantedosi: "Nessun disegno del governo per reprimere il dissenso"

"Maggior numero di feriti tra le forze dell'ordine"

"Anche nei recenti episodi di Torino, Napoli e Bologna - ha ricorda il ministro - il maggior numero di feriti, come spesso accade, è stato registrato tra gli appartenenti alle forze di polizia. La difficile azione delle nostre forze di polizia, istituzioni fondamentali di un paese a democrazia matura come il nostro, è orientata unicamente a garantire che le manifestazioni pubbliche si svolgano in condizioni di piena sicurezza. Ed è per questo che il loro ruolo non può essere rappresentato in termini oppositivi o antagonistici ai manifestanti. La loro presenza è, invece, espressione di un'esigenza fondamentale della democrazia ovvero che il dissenso, anche quello più aspro, possa essere sempre manifestato, senza alcun timore o censura, e, come ho detto, in piena sicurezza".