Politica
al Meeting di Rimini

Piantedosi: "Anche Casapound è tra i centri da sgomberare"

Il chiarimento del minitro dopo lo sgombero del centro sociale Leoncavallo di Milano

23 Ago 2025 - 16:22
© Ansa

© Ansa

Dopo lo sfratto del Leoncavallo dalla sua sede milanese, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiarisce che "anche CasaPound rientra nell'elenco dei centri che sono da sgomberare". E spiega: "Da prefetto di Roma l'ho inserito in quella lista, prima o poi arriverà anche il suo turno". Il titolare del Viminale lo ha detto a margine del Meeting di Rimini e, a chi gli fa notare che il ministro Giuli ha detto che quell'immobile potrebbe non essere sgomberato, precisa: "Credo intendesse che l'eventualità ci sarebbe se si legalizzasse in qualche modo".  

"È successo già ad altri centri, il Comune di Roma ha comprato addirittura delle strutture per legalizzarli e per consegnarlo, è successo anche in altre città", ha ricordato Piantedosi.

