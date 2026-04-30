Piano casa, via libera dal Consiglio dei ministri: ok al nuovo provvedimento sull'edilizia

Via libera del Consiglio dei ministri al cosiddetto Piano casa. La decisione arriva mentre la riunione dell'esecutivo è ancora in corso da circa un'ora. Il Consiglio dei ministri si è riunito a Palazzo Chigi per discutere una serie di misure considerate prioritarie dall'agenda di governo. Tra queste, il dossier sull'edilizia abitativa è stato uno dei punti centrali.