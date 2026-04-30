Piano casa, via libera dal Consiglio dei ministri: ok al nuovo provvedimento sull'edilizia
La misura punta a intervenire sul settore abitativo in un contesto di forte pressione sociale ed economica
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Via libera del Consiglio dei ministri al cosiddetto Piano casa. La decisione arriva mentre la riunione dell'esecutivo è ancora in corso da circa un'ora. Il Consiglio dei ministri si è riunito a Palazzo Chigi per discutere una serie di misure considerate prioritarie dall'agenda di governo. Tra queste, il dossier sull'edilizia abitativa è stato uno dei punti centrali.
Obiettivo piano
Il Piano casa punta a intervenire sul settore abitativo, con l'intento di rispondere a esigenze legate all'accesso alla casa e alla gestione dell'emergenza abitativa in diverse aree del Paese.