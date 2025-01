Durigon (Lega): non ci saranno aumenti dell'età pensionabile

Il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, conferma che non ci saranno aumenti dell'età pensionabile a breve. In un'intervista a Qn ha dichiarato: "Garantiamo che non ci sarà nessun aumento dell'età pensionabile o degli altri requisiti negli anni a venire". "L'Inps ha inserito erratamente nel suo applicativo previsionale, prima di qualsiasi decreto ministeriale che determinasse e stabilisse questa attività, l'aumento dei requisiti per il pensionamento. Ma posso dire fin da ora che per quanto ci riguarda l'età per la pensione di vecchiaia non salirà oltre i 67 anni, né dal 2027 né dopo. E lo stesso vale per gli anni di contributi per la pensione cosiddetta anticipata", assicura Durigon.