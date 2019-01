Penalisti romani contro il ministro Bonafede: esposto per il video di Battisti

La Camera Penale di Roma è pronta a presentare un esposto in relazione al video pubblicato martedì su Facebook dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede , in cui si riprendono le varie fasi dell'arrivo di Cesare Battisti in Italia. Nel filmato si vedono anche la procedure di fotosegnalamento e quelle relative alle impronte digitali, effettuate negli uffici della Questura della Capitale.

Sulla vicenda era già intervenuto il vicepresidente del Csm, David Ermini, che, sottolineando di "parlare a titolo personale", aveva detto: "Io non l'avrei fatto". Il video è stato postato martedì sulla pagina Facebook ufficiale del Guardiasigilli pentastellato e racconta l'arrivo in Italia del latitante Cesare Battisti e il suo imbarco su un velivolo per raggiungere il carcere di massima sicurezza di Oristano. Il tutto racchiuso nel titolo del post: "Il racconto di una giornata che difficilmente dimenticheremo".



Un racconto che non è piaciuto nemmeno al Garante Nazionale per i detenuti, che ne ha chiesto la rimozione e ha affermato che cercare consenso con questi mezzi porta alla disgregazione sociale. La condanna politica del videoclip di quasi 4 minuti è stata trasversale: dalla forzista Mara Carfagna, che l'ha definito un b-movie, a +Europa, Leu, Pd. "Un montaggio con musica emozionale da subumani", ha criticato la scrittrice Silvia Ballestra. "Rispetto per la dignità delle persone, non siamo al ritorno in studio dalla Playa dell'Isola dei famosi!", ha aggiunto.