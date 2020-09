Pd, Zingaretti: "L'obiettivo è ridurre la Lega a secondo partito"

"Abbiamo preso lezioni e oggi il Pd è il partito più unito di tutta la compagine governativa, perché noi corriamo non solo per crescere, ma forse per diventare il primo partito italiano". Lo ha detto il segretario dem Nicola Zingaretti, aggiungendo: "Far diventare il secondo partito la Lega è un obiettivo a portata di mano, sarebbe molto importante e sarebbe un altro passo in avanti nella costruzione di una prospettiva politica per il nostro Paese".