Pd, Simona Malpezzi eletta all'unanimità nuovo capogruppo al Senato

ansa

L'assemblea dei senatori Pd ha eletto all'unanimità, per alzata di mano, Simona Malpezzi come nuovo capogruppo dem a Palazzo Madama. Eletto, sempre all'unanimità per alzata di mano, anche il nuovo ufficio di presidenza: Alan Ferrari vicepresidente vicario; Caterina Biti e Franco Mirabelli vicepresidenti; Stefano Collina tesoriere; Vincenzo D'Arienzo e Monica Cirinnà segretari.