Pd, Malpezzi: "Spero che il sostegno alla mia candidatura sia unitario"

"Ringrazio per l'opportunità che mi è stata concessa e auspico fortemente che la mia possa essere una candidatura unitaria sostenuta da tutti i colleghi del Senato con cui in questi anni ho lavorato con impegno e passione e condiviso tante sfide". Lo ha detto la senatrice del Partito democratico, Simona Malpezzi , commentando la sua candidatura a capogruppo dem al Senato.

"Sarebbe molto bello se tra le tra le prime firme di sottoscrizione della mia candidatura ci fossero quelle delle donne del gruppo", ha sottolineato la Malpezzi.

La scelta di Marcucci - "Chiedo al nostro gruppo del Senato di sottoscrivere la candidatura di Simona Malpezzi", ha affermato il presidente dei senatori del Partito democratico, Andrea Marcucci. "Perché è una donna, certo, ma soprattutto perché è capace, ha maturato le esperienze necessarie per condurre adeguatamente un gruppo centrale per la politica italiana come è e come sarà il gruppo del Pd. Non sono d'accordo con chi sostiene che a ricoprire quel ruolo debba essere una donna chiunque sia. Abbiamo bisogno di qualità, di donne e di uomini capaci".