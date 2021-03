Pd, Marcucci scrive a Letta: "Capigruppo donne? Rivendichiamo autonomia"

Insomma, Marcucci non sembra avere alcuna intenzione di lasciare il posto di capogruppo al Senato in questo modo e Base Riformista, la corrente degli ex renziani a cui appartiene lui e tra gli altri, Luca Lotti e Lorenzo Guerini, è dalla sua parte. "In questo gruppo parlamentare - afferma Marcucci - crediamo che la questione dell'alternanza di genere sia fondamentale per il nostro partito", ma precisa, "in questi tre anni ne ho prese tante ma non mi sono mai sentito solo, non l`ho mai fatto da solo. E anche questa scelta, che tu ci chiedi, la faremo come le altre, tutti insieme".

Diversa invece la posizione del presidente dei Deputati, Graziano Delrio che ha accettato di fare un passo indietro: " Bene coi Deputati Pd - scrive Enrico Letta su Twitter - e un grande grazie a Graziano Delrio per il suo gesto di disponibilità. Grazie per aiutare me e il gruppo a trovare la soluzione. In un partito come il nostro la comunità viene avanti rispetto ai singoli. Nei prossimi giorni il voto su una donna capogruppo".