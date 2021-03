Pd, Letta: "Per battere il centrodestra serve allearsi con il M5s | Disponibilità di Conte buona notizia, ci capiremo"

Per battere il centrodestra alle elezioni il Pd deve "comporre una grande alleanza in cui ci sia anche il M5s , che ha vissuto un'evoluzione europeista importante e positiva". Lo ha detto il segretario dem Enrico Letta , aggiungendo che "la disponibilità di Giuseppe Conte di guidare il M5s è una buona notizia e sono sicuro che ci capiremo". Su un'ipotetica apertura a Matteo Renzi , Letta dice: " Dipende da loro , io dialogo con tutti".

"La destra di Matteo Salvini e Giorgia Meloni supera il 40%. Per vincere dobbiamo formare una grande alleanza in cui ci sia il M5s - ha evidenziato Letta in un'intervista al quotidiano spagnolo La Vanguardia -. Il mio compito è anche quello di aprire questa alleanza a tutti coloro che hanno lasciato il Pd".

"Faremo di tutto per evitare le elezioni ma non sarà facile" - Nell'intervista a La Vanguardia, Letta ha anche detto di vedere le elezioni più vicine di quel che in molti credano. "Francamente, non vedo un quarto governo con una quarta maggioranza diversa. In qualità di forza responsabile faremo di tutto per evitare le elezioni. Ma non sarà una strada facile". E alla domanda se l'attuale presidente del Consiglio, Mario Draghi, possa diventare il prossimo Presidente della Repubblica, Letta ha risposto: "Non lo so, vedremo".

Due capogruppo donne alla Camera e al Senato - "Quando sono arrivato ho detto che c'è un problema enorme di presenza femminile nel nostro partito: tre ministri sono uomini, io sono un uomo. Penso che per forza di cose due capogruppo del Pd alla Camera e al Senato debbano essere due donne". Così, con un'intervista a Il Tirreno, Enrico Letta fa reso noto il prossimo cambio della guardia in Parlamento (a lasciare il posto saranno Andrea Marcucci al Senato e Graziano Delrio alla Camera).