Schlein: "Alle Europee il Pd candida Decaro, sindaco tra i più bravi" | Lucia Annunziata capolista dem al Sud

Sul tavolo anche il nome di Cecilia Strada

La riunione della segreteria Pd ha fatto fare un passo in avanti alla candidatura di Elly Schlein alle Europee. Il tema del voto per Bruxelles ha dominato l'incontro. D'altronde la sfida è alle porte - urne l'8 e il 9 giugno - e i termini per la presentazione delle liste si fanno sempre più stretti. E infatti Schlein ha ufficializzato qualche nome. Capolista del Pd al Sud sarà Lucia Annunziata, "non solo perché è una figura di grande valore come giornalista - ha spiegato Schlein - ma soprattutto per la sua grande conoscenza di politica estera e internazionale". Fra gli altri, circola anche il nome di Cecilia Strada.