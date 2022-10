I partiti eleggono i capigruppo: FdI, Lega e Pd confermano gli uscenti

Partito democratico

Debora Serracchiani

Simona Malpezzi

- Al Partito democratico, come richiesto da Enrico Letta , sono state elette nuovamentealla Camera eal Senato. "Al termine del percorso congressuale del nuovo Pd, le dimissioni delle capigruppo nelle mani del nuovo segretario o segretaria saranno l'occasione per una discussione di cosa avverrà in quel momento", ha chiarito il segretario dem. "Ritengo che sia la scelta più semplice. So benissimo che altre scelte potevano essere fatte, ma ritengo che nella condizione data questa sia la scelta più rispettosa della vostra autonomia e del prossimo gruppo dirigente che guiderà il partito".

Terzo Polo

Matteo Richetti

Raffaella Paita

- Il Terzo Polo ha sceltocome capogruppo a Montecitorio ea Palazzo Madama.

Movimento 5 Stelle

Barbara Floridia

- Nel M5s sarebbe prevista la riconferma dell'uscente Francesco Silvestri alla Camera mentre è stata elettaal Senato. Postando una foto con il presidente Conte, la senatrice ha commentato su Facebook: "Sarà un onore immenso rivestire il ruolo di capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato. Il nuovo direttivo vedrà con me Alessandra Maiorino come vicepresidente, Gabriella Di Girolamo e Luigi Nave come segretari d'aula ed Elisa Pirro come tesoriera. Ringrazio i colleghi per avermi scelta, in un momento così importante e delicato per il Paese".

Gruppo Misto

Peppe De Cristofaro

- L’Assemblea dei senatori del gruppo Misto ha eletto come capogruppo a Palazzo Madama il senatoredell'Alleanza Verdi e Sinistra.