Ronzulli eletta per acclamazione capogruppo di Forza Italia al Senato | Berlusconi: "Sarà brava in questo ruolo"

Quest'ultima, nel pomeriggio, è stata eletta presidente dei senatori di FI per acclamazione. "Conosco la senatrice da 30 anni è brava in tutto quello che ha fatto e sarà brava anche in questo ruolo", ha detto Berlusconi intervenendo alla riunione. L'elezione della Ronzulli è stata accompagnata da un applauso. Alla senatrice neo capogruppo è stato donato un mazzo di fiori

"Sono sicuro - prosegue

Berlusconi

"Permettetemi di complimentarmi per la vostra elezione e di ringraziarvi ancora per il contributo che avete dato alla nostra

campagna elettorale

Forza Italia

- scrive Berlusconi ai neo eletti di-. Sono sicuro che ancora una volta saprete dare il massimo nel lavoro parlamentare e che i nostri Gruppi si distingueranno per la capacita' di lavoro e di proposte concrete per risolvere i tanti problemi della nostra Italia", conclude.

Ronzulli: "Grazie a Berlusconi e ai senatori" -

"Ringrazio il presidente Berlusconi per avermi indicato come presidente del gruppo Forza Italia a Palazzo Madama e tutti i senatori che hanno accolto questa proposta all'unanimità". Lo ha detto Licia Ronzulli, precisando che "ci aspetta un lavoro duro e impegnativo, ma certamente anche emozionante, che porteremo avanti tutti insieme, così come siamo abituati a fare. Da parte mia ricoprirò questo incarico con la massima responsabilità ed enorme dedizione certa di poter contare sul sostegno di tutti i colleghi".

Cattaneo, io capogruppo? Grazie a Berlusconi per fiducia

- "Oltre al ministro ci sono diversi ruoli di responsabilità, quello del capogruppo è uno dei più importanti. Ringrazio Berlusconi per la fiducia". Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, all'entrata a Montecitorio, sulla sua possibile nomina.