Parlamentari, online i redditi: Bongiorno supera Tremonti

Tra i capi partito, Matteo Renzi e Giuseppe Conte non hanno ancora procurato i dati per la pubblicazione delle loro dichiarazioni, così come il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. L'altro vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha invece già depositato la sua (sono circa 187mila euro), come anche il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi (attorno ai 250mila euro).