Redditi, alla Camera Tremonti e Rossello i più ricchi | Soumahoro dichiara 9mila euro

Redditi, alla Camera Tremonti è il più ricco | Soumahoro dichiara 9mila euro Le dichiarazioni dei parlamentari sono state pubblicate sul sito Internet della Camera. All'appello manca ancora quella del premier Giorgia Meloni, ma la maggior parte è già consultabile.

Tra quelle note ci sono le dichiarazioni del segretario del Pd Enrico Letta e del leader M5s Giuseppe Conte. Il deputato "Paperone" è, come detto, l'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti, che un reddito imponibile al 2021 di circa un milione e mezzo. All'estremo opposto, tra i redditi più bassi, compare Aboubakar Soumahoro.

Tra le donne il patrimonio più alto è di Cristina Rossello, in passato avvocato di Berlusconi ed eletta nelle fila di Forza Italia. La deputata dichiara oltre 2,1 milioni di euro, con quattro fabbricati di proprietà tra Savona, Finale Ligure, Milano e Bruxelles e tre (a Londra) in comproprietà. Siede inoltre nei Cda di 6 società (tra cui il Monza calcio Mondadori) e di una - la Immobiliare Leonardo - è presidente.

Tra i banchi dell'opposizione il segretario Dem Enrico Letta dichiara un imponibile di oltre 350mila euro, mentre la deputata Maria Elena Boschi, 98mila euro. Molto più in basso il leader del M5s Giuseppe Conte, che dichiara poco meno di 35mila e una Jaguar del '96.



Nei banchi della maggioranza spiccano i redditi del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida (103.505 euro) e del presidente della Camera Lorenzo Fontana (99.465).

E ancora spulciando le documentazioni patrimoniali dei deputati, si legge che quelli della maggioranza, ma non solo loro evidentemente, sembrano puntare sul mattone. Molti di loro, infatti risultano proprietari o comproprietari di diversi fabbricati, case, garage, terreni ma detengono anche auto d'epoca.

Salvatore Caiata, ex deputato M5s oggi in FdI, noto per essere proprietario del Potenza Calcio (al 15%) e con diversi immobili a Siena (tra cui anche una chiesa) e una Alfa Romeo Spider d'epoca, dichiara quasi 128mila euro. Lo stesso vale per Riccardo De Corato (FdI), proprietario di diversi immobili a Milano e provincia, Fabio Rampelli (FdI), proprietario di case a Terracina e San Felice Circeo.

Galeazzo Bignami (FdI) dichiara intorno ai 100mila euro e 11 proprietà a vario titolo tra Bologna e provincia. Edmondo Cirielli (FdI), viceministro degli Esteri, dichiara 197mila euro e vari terreni e immobili nella provincia di Salerno. La gran parte, insomma, ha un reddito imponibile tra i 100 e i 130mila euro.

Tra le opposizioni spicca, dopo Enrico Letta, il magistrato del M5s Cafiero De Raho con 188mila euro. Il leader pentastellato Conte. Non possiede neanche una casa la candidata alla segreteria del Pd, Elly Schlein, che dichiara 88mila euro di reddito imponibile.

Il Senato non ha ancora reso disponibili questi dati.