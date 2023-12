Papa Francesco compie 87 anni, Mattarella: "Auguri di benessere"

Fondamentale la ricerca del dialogo - Sergio Mattarella, infine, ringrazia Papa Francesco per "Il Suo appello, costante e accorato, per ristabilire un rapporto di rispetto e dialogo nelle nostre società" che "costituisce un alto orizzonte valoriale per tutte le donne e gli uomini e di buona volontà".

La festa di compleanno - Come ogni anno è stata la tradizionale festa di compleanno è stata organizzata nell'Aula Paolo VI dal Dispensario Santa Marta, la struttura pediatrica vaticana che da oltre un secolo, ogni giorno, offre aiuto a mamme e bambini in difficoltà grazie a decine di volontari, medici e non. Oltre 200 le famiglie ad accogliere in un clima di gioia il Papa, con canti e danze dei bambini, quindi un piccolo spettacolo circense, una merenda e la torta prima dell'Angelus, ma soprattutto tante strette di mano, sorrisi e abbracci.

Una tradizione iniziata nel 2013 - Si tratta di una tradizione iniziata nel dicembre 2013, in occasione del primo compleanno di Francesco dopo l'elezione alla Cattedra di Pietro. L'anno scorso erano presenti anche alcune famiglie ucraine ospitate a Roma. Il Papa aveva invitato a non dimenticare i bambini dell'Ucraina e chi soffre anche altrove per le ingiustizie.