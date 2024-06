Paolo Liguori ricorda Silvio Berlusconi: "Quando mandò me e Toni Capuozzo a Sarajevo mi cambiò la vita"

Il ricordo con i dipendenti di Mediaset - "Berlusconi è stato eccezionale, naturalmente quando l'anno scorso andò via è stato un dolore per tutti noi, un anno dopo di più. Però devo dire, anche per uscire da questa retorica giusta - dichiara Liguori - mi sento fortunato anche per aver partecipato ieri al ricordo che ha organizzato il figlio Piersilvio che è l'editore di Mediaset perché - quando ha parlato dell'amore per la famiglia, per l'azienda, per il lavoro - io ho pensato: che fortuna che ha avuto Berlusconi anche con la sua famiglia. Anche lui è stato fortunato a lasciare una famiglia così".