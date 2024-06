Silvio Berlusconi, Meloni: "Nel suo ricordo diamo il massimo per ridare grandezza all'Italia" | Mattarella rinnova cordoglio ai figli

"Ci manchi. Ciao, Presidente". E' stato invece il messaggio che Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, ha dedicato a Berlusconi sul suo profilo X postando anche un video che ripercorre alcuni momenti della carriera politica dell'ex premier con la voce di Tajani in sottofondo che ricorda come "i suoi progetti sono importanti per l'Italia e noi faremo di tutto perché possano andare avanti i valori di cui era portabandiera. Continueremo a portarli avanti tutti insieme perché non ci sarà mai un altro Silvio Berlusconi e, proprio perché lui è il nostro leader ancora oggi e lo sarà per sempre, faremo in modo che le sue idee e valori possano essere protagonisti della storia d'Italia e d'Europa".