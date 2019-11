Salvini: "Se da Conte alto tradimento, va punito con la galera" Sul Mes, intanto, continuano gli scambi di accuse tra il premier e Matteo Salvini. "Non vorrei che Conte avesse venduto la nostra sovranità per tenersi la poltrona. Se fosse andata così, allora saremmo di fronte ad alto tradimento. E, in pace come in guerra, è un reato punibile con la galera". E' la dura accusa del leader della Lega nei confronti del presidente del Consiglio per la vicenda del Mes.

"Il Mes in realtà serve a salvare le banche tedesche" Il Mes? "Tutti noi lo abbiamo sempre detto che non andava modificato. Oggi togliamo pure l'opinione di Salvini che è un pericoloso sovranista, anche l'Abi dice che questo trattato è pericoloso per i risparmi degli italiani. Il dubbio è che per salvare la sua faccia abbia dato la sua parola che l'Italia avrebbe approvato il trattato", che "in realtà, serve a salvare le banche tedesche coi soldi degli italiani", ribadisce Salvini.