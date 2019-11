Conte: "Delirio sul Salva-Stati, Salvini era al tavolo a sua insaputa" | Lui replica: "E' bugiardo o smemorato"

Conte: "Opposizione sia seria o è sovranismo da operetta" "Questo è un atteggiamento irresponsabile - sottolinea il premier -. Come i cittadini pretendono dal governo un atteggiamento responsabile, così io pretendo un'opposizione seria, credibile, perché difendiamo tutti gli interessi nazionali. Quando invece si partecipa ai tavoli a propria insaputa e poi si disconosce e si fa finta di nulla per suscitare scandalo e delirio. Quello non è un atteggiamento responsabile, è un sovranismo da operetta".

"Governo studia e difende interessi nazionali" "Il governo è responsabile e si siede ai tavoli difendendo gli interessi nazionali in modo serio, rigoroso, studiando i dossier", prosegue Conte rispondendo a una domanda sul Mes a margine dell'assemblea dell'Anci ad Arezzo.

Salvini: "Conte bugiardo, da Lega sempre no a Mes" Immediata la replica di Salvini. "Il signor Conte è bugiardo o smemorato. Se fosse onesto direbbe che a quei tavoli, così come a ogni dibattito pubblico, compresi quelli parlamentari, abbiamo sempre detto di no al Mes. Non è difficile da ammettere e del resto, se necessario, ci sono numerose dichiarazioni a testimonianza della contrarietà espressa da tutti i componenti della Lega, ministri compresi, su questo argomento. Cosa teme il presidente del Consiglio? Ha forse svenduto i risparmi degli italiani?", dice il leader della Lega.



Il premier riferirà in Senato il 10 dicembre E il premier riferirà il 10 dicembre al Senato sul Meccanismo europeo di stabilità. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Lo stesso giorno erano già previste comunicazioni del premier in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre. Come spiega il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci, a quell'informativa si aggiungerà anche la questione Mes.