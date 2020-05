Palamara: "Nelle chat non c'era la volontà di offendere Salvini"

"Sono qui perché ho il dovere di chiarire. Mi sento e sono uomo delle istituzioni, amo la magistratura, porto la toga nel cuore". Lo ha detto l'ex consigliere del Csm Luca Palamara in una intervista tv. A proposito delle intercettazioni in cui invitava ad "attaccare" il leader della Lega, Palamara ha detto: "Non c'era la volonta di offendere Salvini" ma volevamo difendere i magistrati di Agrigento.