P.a., entra in vigore la legge Concretezza | Bongiorno: "Con le impronte digitali stop ai furbetti"

"Fino ad oggi la facevano franca in troppi, ora con le impronte digitali e la videosorveglianza preveniamo il fenomeno. E' finita l'epoca delle truffe". Lo dice il ministro della P.a., Giulia Bongiorno, parlando dell'entrata in vigore della legge Concretezza. Il ministro rivendica poi il fatto che "la legge prevede la drastica riduzione dei tempi delle procedure concorsuali, nuove risorse in settori strategici e aiuti alle amministrazioni in affanno".