Orlando "boicotta" dl sicurezza,Salvini: pensi a problemi di Palermo

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha diramato agli uffici del capoluogo siciliano direttive per non applicare le disposizioni sui migranti del decreto sicurezza, messo a punto da Matteo Salvini. In particolare Orlando vuole "boicottare" le norme che negano la possibilità di concedere la residenza a chi ha un permesso di soggiorno. Immediata la replica del vicepremier: "Pensi ai problemi di Palermo anziché fare disobbedienza sugli immigrati".