Risarcimento all'Inps anche se orfane per femminicidio, il ministro Catalfo: "Cambiamo la legge"

"Avevo promesso di trovare una soluzione per la vicenda che ha coinvolto le due ragazze di Massa Carrara e così è stato". Lo ha detto il ministro Nunzia Catalfo, aggiungendo: "Al Senato è stata depositata la norma che, in casi come questo, tutela da ogni forma risarcitoria diretta gli orfani di femminicidio". Le spese "saranno coperte dal Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, intenzionali violenti e dei crimini domestici".