Case di comunità, il ministro della Salute Schillaci: "Troveremo una quadra"
"È una rivoluzione alla quale non possiamo tirarci indietro", così il ministro della Salute durante un intervento alla Festa dell'Innovazione a Venezia
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Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha parlato della questione delle case di comunità durante un intervento alla Festa dell'Innovazione a Venezia del quotidiano Il Foglio, sottolineando la sua convinzione che "si troverà una quadra". "Va trovata nell'interesse dei cittadini, io difendo la salute pubblica e l'interesse dei cittadini e in particolare quello delle persone più deboli e fragili" ha poi proseguito Schillaci. "Questa è una rivoluzione alla quale non possiamo tirarci indietro e credo che nessuno si tirerà indietro capendo quanto sia importante dotare il Servizio Sanitario Nazionale di una visione più moderna che è quella della medicina territoriale", ha concluso.
Cosa sono le case di comunità
Le Case di comunità (Cdc) sono nuove strutture socio-sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale che fungono, o almeno dovrebbero, da fulcro per l'assistenza territoriale offrendo cure primarie, ambulatori specialistici, assistenza domiciliare e servizi sociali. Per come sono state pensate dovrebbero offrire ai cittadini un'assistenza di base complementare, con l'obiettivo di ridurre il ricorso improprio al pronto soccorso per problemi di salute non realmente urgenti.