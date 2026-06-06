Case di comunità, il ministro della Salute Schillaci: "Troveremo una quadra"

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha parlato della questione delle case di comunità durante un intervento alla Festa dell'Innovazione a Venezia del quotidiano Il Foglio, sottolineando la sua convinzione che "si troverà una quadra". "Va trovata nell'interesse dei cittadini, io difendo la salute pubblica e l'interesse dei cittadini e in particolare quello delle persone più deboli e fragili" ha poi proseguito Schillaci. "Questa è una rivoluzione alla quale non possiamo tirarci indietro e credo che nessuno si tirerà indietro capendo quanto sia importante dotare il Servizio Sanitario Nazionale di una visione più moderna che è quella della medicina territoriale", ha concluso.