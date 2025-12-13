Logo Tgcom24
Politica
LA RIVELAZIONE

Il Foglio: l'Onu vuole Di Maio coordinatore speciale per il Medioriente, ok dal governo

La carica comporterebbe anche la nomina dell'ex ministro e vicepremier a vicesegretario generale delle Nazioni Unite

13 Dic 2025 - 09:06
© Ansa

Luigi Di Maio è in lizza per ottenere un importante incarico internazionale presso l'Onu. Lo rivela Il Foglio, precisando che l'attuale rappresentante speciale dell'Unione europea per il Golfo Persico potrebbe diventare coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medioriente (Unsco), con base a Gerusalemme. La carica comporterebbe anche la nomina di Di Maio a vicesegretario generale dell'Onu.

Nella sua possibile nuova veste, l'ex vicepremier dovrà coordinare le varie entità delle Nazioni Unite che si occupano del futuro di Israele e dei territori palestinesi e supportare l'implementazione del piano Trump.

Luigi Di Maio è stato contattato dalle Nazioni Unite poche settimane fa. Le parti coinvolte nell'operazione hanno già dato parere positivo, compreso il governo italiano. La procedura è ancora in corso.

