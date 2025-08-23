Obbligo vaccinale, l'infettivologo: "Ho visto tanti morire, non facciamo passi indietro"

L'appello di Andreoni arriva dopo l'apertura della Lega all'abolizione dell'obbligo vaccinale introdotto nel 2017. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, tre giorni fa aveva detto che "dirsi dubbiosi sull'obbligo vaccinale che non c'è nella maggior parte dei Paesi europei non penso sia antiscientifico, penso sia di buon senso”. E alle sue parole sono seguite quelle del senatore leghista Claudio Borghi, il quale ha ricordato come la Lega sia stata "l'unico partito a votare contro l'obbligo vaccinale in Parlamento" e come l'anno scorso lui stesso abbia presentato un emendamento per abolire l'obbligo vaccinale. Però, ha anche rimarcato, "quell'emendamento fu dichiarato inammissibile e la questione si è chiusa". Ma il senatore del Carroccio ha auspicato "che gli amici alleati di Fratelli d'Italia, visto che da Forza Italia su questo tema mi aspetto ben poco, decidano di prendere in mano il tema".