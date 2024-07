"Siamo l'unico Paese in Europa, forse con la Francia, ad avere 12 vaccinazioni obbligatorie per i bambini. La legge Lorenzin era una sperimentazione e non mi sembra che i risultati ci siano, la pertosse, ad esempio, ricomincia. Non sono io ma è la letteratura scientifica che dice che l'obbligo è un sistema per creare rifiuto non per aumentare la copertura. Sarebbe il caso di prendere atto che le cose non funzionano e dire che non si scherza con il costringere la gente, soprattutto i bambini, a fare trattamenti sanitari per legge, condizionando l'accesso a scuola. Non convinci chi è contrario, con l'obbligo chiedi solo rabbia, rifiuto, violenza e discriminazione", spiega il senatore della Lega Claudio Borghi.