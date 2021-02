Nuovo decreto Covid, incontro governo-Regioni: proroga di 30 giorni del divieto di spostamenti

In vista del Consiglio dei ministri di lunedì, si è tenuto un incontro fra governo, Regioni e Comuni sulle nuove misure anti-Covid. Un vertice in cui il ministro Gelmini ha annunciato una proroga di trenta giorni del divieto di mobilità tra Regioni , che scade il 25 febbraio. Sul tavolo anche altri temi: vaccini , scuola , ristori e revisione dei parametri con eventuali restrizioni dove la circolazione del virus è più elevata.

Nel primo pomeriggio, l’esecutivo guidato da Mario Draghi ha convocato un incontro con i governatori per discutere le misure del decreto legge per il contrasto dell'epidemia che dovrà essere approvato nel Cdm e che, dunque, avrebbe una durata fino al 27 marzo. L'obiettivo del vertice è stato anche quello di iniziare a prendere in considerazione le norme del nuovo Dpcm che sostituirà quello in scadenza il 5 marzo.

La riunione - E' iniziata poco dopo le 19, in videoconferenza, la riunione tra il governo, i presidenti delle Regioni e i rappresentanti dell'Anci. A rappresentare l'esecutivo sono stati i ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza. Proprio dalla prima è partito un appello alle Regioni: "Contro il Covid dobbiamo trovare soluzioni, non divisioni".

L'Italia resta a colori - Se da un lato è stata anticipata la decisione di prorogare di 30 giorni il blocco degli spostamenti fra Regioni, dall'altro è stata invece accantonata l'ipotesi di istituire una zona unica arancione per tutta la Penisola. L'Italia resterà a colori, con chiusure chirurgiche localizzate dove serve. La vera novità del governo Draghi sarà però il metodo: stop alle decisioni dell'ultimo momento, le nuove misure saranno adottate con largo anticipo e in accordo con Regioni e Parlamento.

Presto un incontro sui vaccini ai professori - Mariastella Gelmini ha inoltre manifestato l'intenzione di organizzare, appena possibile, un incontro tra il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e i presidenti di Regione per parlare dei temi della scuola e della vaccinazione degli insegnanti.