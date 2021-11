Cortei No Green pass, Lamorgese: "Tutelare cittadini, in arrivo direttiva" | "Vaccinati hanno diritto a spazi sicuri"

"Manifestazioni non possono penalizzare economia in rialzo" "Sono diversi sabati che le città hanno tantissime difficoltà", ha sottolineato il ministro all'Assemblea dell'Anci, ringraziando i sindaci per il loro ruolo per la tutela della sicurezza e della salute. "Tante giornate prefestive che hanno messo a dura prova non solo i cittadini, ma anche le attività commerciali che si trovano in un momento positivo per la ripresa - ha detto ancora -. E non si può pensare che a fronte di un'economia in rialzo, la penalizziamo con tutte queste manifestazioni".

"Vaccinati hanno diritto a spazi sicuri" In merito alla direttiva in arrivo sulle manifestazioni, il ministro ha aggiunto: "C'è l'esigenza di tanta parte dei cittadini, che hanno fatto la vaccinazione, osservano le regole e hanno diritto ad avere spazi di vita sicuri. Nella direttiva si parlerà del bilanciamento dei diritti: il diritto alla manifestazione, ma anche il diritto al lavoro, allo studio, alla salute. E allora noi non dobbiamo dimenticare che siamo in un periodo di pandemia e rischiamo che ci sia un aumento dei contagi e dobbiamo stare attenti, al di là di quelle che sono queste manifestazioni no Green pass che ogni sabato vediamo".